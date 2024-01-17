Зеленский о задержке помощи Украине: Это страшный эксперимент, не советовал бы это делать

Президент заявил, что Украина продолжает бороться не только ради себя, но и Европы. Поэтому при отсутствии помощи пострадают союзники

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил в Давосе, что затягивание с принятием военной помощи Украине – это "страшный эксперимент", который может привести к ухудшению ситуации не только для украинцев, но и для западных стран.

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Модератор спросил Зеленского, сможет ли Украина отбивать российские ракетно-дроновые атаки без помощи от США.

Президент заявил: "Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Потому что это страшный эксперимент – затягивать с той или иной помощью ".

"Проблема иногда в том, что мы называем помощь помощью. Потому что не все, к сожалению, отдают себе отчет, что это безопасность не только Украины. Это и безопасность европейского континента и, безусловно, это будет иметь влияние на безопасность всех континентов", – добавил глава страны.

Зеленский объяснил, что без западной помощи украинская армия станет слабее, возникнет дефицит артиллерии, зенитных ракет для противовоздушной обороны. Это, по его словам, приведет к тому, что Украина не сможет отбивать ракетные атаки.

"<...> Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас", – резюмировал президент.

29 декабря 2023 года Польша повысила уровень боеспособности противовоздушной обороны после обнаружения неизвестного объекта в воздушном пространстве страны во время массированного ракетного удара РФ по Украине утром того же дня.

4 января глава Бюро национальной безопасности Польши в интервью не исключил, что залет российской ракеты на территорию страны во время массированного удара по Украине был провокацией.

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