Польща визнала, що на її територію залетіла ракета росіян. Polsat: Можливо Х-101 або Х-22

Polsat із посиланням на військові джерела заявляє, що до Польщі вранці 29 грудня могла залетіти ракета типу Х-101 або Х-22

Веслав Кукула (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Польща підвищила боєздатність своєї протиповітряної оборони після появи невідомого об'єкта в повітряному просторі під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Про це повідомив представник Оперативного командування країни підполковник Яцек Горишевський, цитує його Polsat.

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За його словами, для забезпечення безпеки польського повітряного простору підвищено боєздатність засобів ППО, а також чергових пар винищувачів.

Начальник генерального штабу армії Польщі Весла Кукула заявив, що все вказує на те, що в країну залетіла російська ракета.

"У нас є радіолокаційні, національні та союзні підтвердження цього. Це була важка ніч для України. Комбінована атака насичення, призначена для перевантаження протиповітряної оборони з використанням дронів та подальші ракетні удари, переважно дальньої авіації. Ракети випущені з Каспійського моря, ми відстежували більшу частину цих ракет щодо масштабу та напрямку їхнього руху. Одна з цих ракет перетнула польський кордон, а потім покинула його. Все вказує на це, хоча ми це ще підтверджуємо та перевіряємо на місцях", – сказав генерал.

Polsat із посиланням на власні джерела також пише, що це могла бути ракета типу Х-101 або Х-22.

За попередніми даними, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.

У Дніпрі було влучання до пологового будинку та торгового центру, у місті загинули шестеро людей та 28 отримали поранення, серед них – 18-місячна дитина. У Києві відомо про чотирьох загиблих та 30 постраждалих. В Одесі четверо людей загинули, 22 отримали поранення, серед них двоє дітей – 6 та 8 років.

У Запоріжжі 6 загиблих та 12 постраждалих. У Харкові 3 людей загинуло, 13 людей поранено. У Львові одна людина загинула, 15 травмовано.

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