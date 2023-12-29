Польща визнала, що на її територію залетіла ракета росіян. Polsat: Можливо Х-101 або Х-22
Польща підвищила боєздатність своєї протиповітряної оборони після появи невідомого об'єкта в повітряному просторі під час масованого ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Про це повідомив представник Оперативного командування країни підполковник Яцек Горишевський, цитує його Polsat.
За його словами, для забезпечення безпеки польського повітряного простору підвищено боєздатність засобів ППО, а також чергових пар винищувачів.
Начальник генерального штабу армії Польщі Весла Кукула заявив, що все вказує на те, що в країну залетіла російська ракета.
"У нас є радіолокаційні, національні та союзні підтвердження цього. Це була важка ніч для України. Комбінована атака насичення, призначена для перевантаження протиповітряної оборони з використанням дронів та подальші ракетні удари, переважно дальньої авіації. Ракети випущені з Каспійського моря, ми відстежували більшу частину цих ракет щодо масштабу та напрямку їхнього руху. Одна з цих ракет перетнула польський кордон, а потім покинула його. Все вказує на це, хоча ми це ще підтверджуємо та перевіряємо на місцях", – сказав генерал.
Polsat із посиланням на власні джерела також пише, що це могла бути ракета типу Х-101 або Х-22.
За попередніми даними, у ніч із 28 на 29 грудня російські війська застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 114 цілей.
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