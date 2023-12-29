Наслідки атаки на Київ: двоє загиблих та 18 постраждалих, падіння уламків у двох районах – фото

Крім того, вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття.

Святошинський район Києва (Фото: ЕРА)

У Києві внаслідок ракетної атаки ворога зафіксовано падіння уламків у двох районах, за попередньою інформацією, є загоряння житлової багатоповерхівки та поранені. Про це повідомили у КМВА.

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За попередньою інформацією, у Подільському та Святошинському районах міста є падіння уламків.

У Подільському районі, за даними КМВА, загоряння на території складських приміщень.

У Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про сімох постраждалих у столиці. У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та п'ятьох – у Шевченківському.

Крім того, вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.

ДОПОВНЕНО о 09:02. Кличко написав, що орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Ще трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває.

Поліція показала наслідки атаки.

ДОПОВНЕНО о 10:15. У КМВА додали, що зараз відомо про двох загиблих та 18 поранених. Також уточнили: Росія застосувала шахеди, крилаті ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

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