Киев. Двое погибших и 18 раненых, падение обломков в двух районах, повреждения – фото

Кроме того, взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие

Святошинский район Киева (Фото: ЕРА)

В Киеве в результате ракетной атаки врага зафиксировано падение обломков в двух районах, по предварительной информации, возгорание жилой многоэтажки и раненые. Об этом сообщили в КМВА.

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По предварительной информации, в Подольском и Святошинском районах города падение обломков.

В Подольском районе, по данным КМВА, возгорания на территории складских помещений.

В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. На другой локации есть возгорание припаркованных автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о семи пострадавших в столице. В Подольском районе двоим мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и пятерых – в Шевченковском.

Кроме того, взрывом повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Станция работает как укрытие. Поезда следуют мимо станции без остановки.

ДОПОЛНЕНО в 09:02. Кличко написал, что ориентировочно три человека под завалами поврежденного обломками ракеты складского помещения в Шевченковском районе. Еще трех человек достали. Поисково-спасательная операция продолжается.

Полиция показала последствия атаки.

ДОПОЛНЕНО в 10:15. В КГВА добавили, что сейчас известно о двух погибших и 18 раненых. Также уточнили: Россия применила шахеды, крылатые ракеты Х-22/Х-32 из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555 из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К.

Фото: Полиция Киева

Фото: Полиция Киева

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