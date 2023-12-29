В Днепре раздаются взрывы, военные предупреждали о пусках ракет. Снова громко в Харькове

В Днепре раздалось около шести взрывов. Так же в Харькове

Взрыв (Иллюстративный фото)

Утром 29 декабря в Днепре прогремел ряд взрывов, сообщил собеседник LIGA.net в областном центре. Суспильне заявило о повторных взрывах в Харькове.

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06:34. Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС, сообщили в воздушных силах.

Мониторинговые каналы заявили, что ракета по направлению Павлограда, Днепра и Новомосковска.

07:00. В Днепре прогремел ряд взрывов. По словам собеседника, их было около шести.

07:04. Мониторинговые каналы заявили о повторной угрозе Днепру.

Местные каналы Харькова и корреспонденты Суспильного сообщили о минимум семи взрывах. Ночью они тоже звучали в городе.

ДОПОЛНЕНО в 07:11. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак попросил об информационной тишине.

07:19. В Днепре слышали повторный звук взрыва. По слова собеседника, где-то в пригороде.

В ночь на 29 декабря Россия атаковала Украину. Взрывы были слышны в Одессе, Конотопе, Львове, Черкассах и Харькове. Известно о трех пострадавших в Сумской области.

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