Генштаб підрахував, що за 2023 рік Росія атакувала Україну 7400 ракетами: статистика

Близько 900 штук із загальної кількості ракет, які летіли на Україну, — балістичні "Іскандер-М"

Пуск ракети "Калібр" (Скриншот)

СтратКом ЗСУ, підпорядкований Генеральному штабу, підрахував, що протягом 2023 року російські окупанти атакували Україну 7400 ракетами.

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Третину з цієї кількості становили ракети С-300 та С-400, зазначили військові. Близько 900 штук — балістичні ракети "Іскандер-М". Ракет "Кинджал" росіяни використали вже 48 штук.

Крім того, країна-агресор атакувала Україну близько 3700 російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, з яких Сили оборони знищили близько 2900.

У листопаді представник ГУР Вадим Скібіцький заявляв, що у Росії на той момент було орієнтовно 165 "Калібрів", 160 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною, близько 290 одиниць "Іскандер-М" та "Іскандер-К", 80 "Кинджалів", а також 150 ракет Х-22/Х-32.

У ніч проти 26 грудня ППО збила 13 із 19 запущених "шахедів".

Було зафіксовано прильоти по промислових та інфраструктурних об'єктах в Одеській та Миколаївській областях.

У ніч проти 27 грудня росіяни запустили 46 безпілотників, зафіксовано 14 прильотів.

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