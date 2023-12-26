ЗСУ: Корабель "Новочеркаськ" було знищено крилатими ракетами. Била тактична авіація — фото
Великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
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Військові заявляють, що близько 02:30 26 грудня українська авіація вдарила крилатими ракетами по порту Феодосії.
Внаслідок атаки ВДК "Новочеркаськ" було знищено.
Також росіяни запустили по Україні 19 дронів-камікадзе Shahed-136 з районів мису Чауда та Балаклави в Криму.
Сили протиповітряної оборони знищили 13 безпілотників.
Бойова робота велася в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
Відео наслідків удару по Феодосії можна подивитися тут.
- 4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.
- Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.
- 6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.
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