ЗСУ: Корабель "Новочеркаськ" було знищено крилатими ракетами. Била тактична авіація — фото

Українська авіація завдала ударів по тимчасово окупованій Феодосії близько 02:30 26 грудня

Пожежа в порту Феодосії після удару ЗСУ (Фото: скриншот з відео)

Великий десантний корабель "Новочеркаськ" у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що близько 02:30 26 грудня українська авіація вдарила крилатими ракетами по порту Феодосії.

Внаслідок атаки ВДК "Новочеркаськ" було знищено.

Також росіяни запустили по Україні 19 дронів-камікадзе Shahed-136 з районів мису Чауда та Балаклави в Криму.

Сили протиповітряної оборони знищили 13 безпілотників.

Бойова робота велася в Одеській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Відео наслідків удару по Феодосії можна подивитися тут.

4 листопада стало відомо, що тактична авіація Повітряних сил завдала удару по судноремонтному заводу "Затока" в Керчі.

Наступного дня командувач Повітряних сил Микола Олещук офіційно підтвердив, що там був вражений один із найновіших кораблів Чорноморського флоту Росії.

6 листопада Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму.

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