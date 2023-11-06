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ЗСУ підтвердили ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі – відео, фото видео

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 20:30
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Управління стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердило ураження російського ракетоносія "Аскольд" у Керчі у тимчасово окупованому Криму. Відео публікує місцевий ресурс "Крымский ветер".

"Російський ракетоносій "Аскольд" – найсвіжіший корабель проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" отримав пошкодження внаслідок ураження ЗСУ морської та портової інфраструктури заводу "Затока" у тимчасово окупованому Криму", – пише СтратКом.

За інформацією відомства, корабель отримав значні ушкодження та можливо не підлягає ремонту.

Ось фото ураженого корабля:

Фото: СтратКом ЗСУ

Як пише видання Defense Express, світлини демонструють, що хоч корабель і лишився на плаву, проте отримав "критичні пошкодження дуже важливих елементів", після чого росіянам доведеться відбудовувати свій корвет заново, практично "з нуля".

Також Україна стала першою в історії країною, котра знищила ворожий ракетний корабель, який навіть ще не вийшов з заводу й не був уведений у стрій свого флоту, зауважує ЗМІ.

Згідно з фото, ракети SCALP влучили у центральну частину "Аскольда", де розміщуються вісім вертикальних пускових установок, здатних запускати крилаті ракети "Калібр" та "Онікс". Фактично знищено основну систему озброєння корвета.

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Артем Джеріпа
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