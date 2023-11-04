ЗСУ підтверджують ракетний удар по Керчі, окупанти пишуть про влучення по кораблю в доці

Як повідомив Стратком ЗСУ, ввечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі.

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Стратком заявив, що ударів було завдано по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив".

Військові не повідомляють про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу.

Інтернет-пабліки окупантів, однак, поширюють інформацію, що "прямо в доках" було пошкоджено корабель проєкту 22800. Ці повідомлення можуть бути навмисною дезінформацією.

Проєкт 22800 (клас Каракурт) – серія малих ракетних кораблів, які здатні нести ракети "Калібр". Згідно з відкритими даними, за період окупації Криму на заводі "Залив" росіяни побудували вже три кораблі цього класу – "Циклон" (спущений на воду у 2020 році), "Аскольд" (2021 рік) та "Амур" (2022 рік).

Вночі 13 вересня 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі прилетіло по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе, де було пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду у 2014 році.

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