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ЗСУ підтверджують ракетний удар по Керчі, окупанти пишуть про влучення по кораблю в доці

Этот материал также доступен на русском
04.11.2023, 20:49
ЗСУ підтверджують ракетний удар по Керчі, окупанти пишуть про влучення по кораблю в доці - Фото
Малий ракетний корабель класу Каракурт у доках (Фото - ресурс окупантів)

Як повідомив Стратком ЗСУ, ввечері 4 листопада було завдано успішних ударів по суднобудівному заводу у тимчасово окупованій Керчі.

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Стратком заявив, що ударів було завдано по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив".

Инфографика – Стратком ВСУ

Військові не повідомляють про ураження військових кораблів РФ, які могли перебувати на ремонті у доках заводу.

Інтернет-пабліки окупантів, однак, поширюють інформацію, що "прямо в доках" було пошкоджено корабель проєкту 22800. Ці повідомлення можуть бути навмисною дезінформацією.

Проєкт 22800 (клас Каракурт) – серія малих ракетних кораблів, які здатні нести ракети "Калібр". Згідно з відкритими даними, за період окупації Криму на заводі "Залив" росіяни побудували вже три кораблі цього класу – "Циклон" (спущений на воду у 2020 році),  "Аскольд" (2021 рік) та "Амур" (2022 рік).

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Сергій Бережний
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