З'явилося фото десантного корабля "Мінськ" після ракетного удару України по окупованому Севастополю

У мережі виклали фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях російського флоту в Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. Знімок великого десантного корабля проєкту 775 "Мінськ" зроблено вранці 13 вересня.

Defense Express пише, що це було ​​перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, й одразу результативне.

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На світлині над кораблем видно дим, що залишився після гасіння пожежі у сухому доку Севастопольського морського заводу.

Це вже третій російський ВДК, який ЗСУ вразили з початку війни.

Довжина ВДК – 112,5 метрів, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м, водотоннажність – 4080 тонн, швидкість – 18 вузлів, дальність плавання – 6000 миль при 12 вузлах. Екіпаж – 87 осіб.

"Мінськ" побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році.

При цьому військове відомство держави-терориста Росії, схильне до брехні у зведеннях, заявило, що "всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу".

OSINT-розслідувач з нікнеймом Special Kherson Cat зробив порівняльний аналіз за фото:

Російський флотський ресурс пише, що 4 серпня 2005 року "на борту корабля було побито матроса-скінхеда з татуюванням у вигляді свастики на плечі".

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Вночі 13 вересня в Starlink стався збій по всьому світу: це збіглося з ударами по Севастополю.

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