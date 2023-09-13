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З'явилося фото десантного корабля "Мінськ" після ракетного удару України по окупованому Севастополю

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 14:24
З'явилося фото десантного корабля

У мережі виклали фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях російського флоту в Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. Знімок великого десантного корабля проєкту 775 "Мінськ" зроблено вранці 13 вересня.

Defense Express пише, що це було ​​перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, й одразу результативне. 

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На світлині над кораблем видно дим, що залишився після гасіння пожежі у сухому доку Севастопольського морського заводу.

Це вже третій російський ВДК, який ЗСУ вразили з початку війни.

Довжина ВДК – 112,5 метрів, ширина – 15 м, осадка – 3,7 м, водотоннажність – 4080 тонн, швидкість – 18 вузлів, дальність плавання – 6000 миль при 12 вузлах. Екіпаж – 87 осіб.

"Мінськ" побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році.

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При цьому військове відомство держави-терориста Росії, схильне до брехні у зведеннях, заявило, що "всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу".

ДОВІДКА. Вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ в окупованому Севастополі зазнали ракетної атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Прилетіло по судноремонтному заводу ім. Орджонікідзе, де пошкоджено ВДК "Мінськ" та один з шести підводних човнів ЧФ РФ - дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду у 2014 році. Всі три осередки пожеж знаходяться на території заводу: два — в Південній бухті й один — у Корабельній. Командувач Повітряних сил Олещук заявив, що удару завдала українська авіація, натякнув на Storm Shadow.

OSINT-розслідувач з нікнеймом Special Kherson Cat зробив порівняльний аналіз за фото:

Російський флотський ресурс пише, що 4 серпня 2005 року "на борту корабля було побито матроса-скінхеда з татуюванням у вигляді свастики на плечі".

Новина доповнюється...

Читайте також: Росія виробляє у сім разів більше боєприпасів, ніж Захід – NYT

Євген Пилипенко
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