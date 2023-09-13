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Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала авіація. Натякає на Storm Shadow

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13.09.2023, 10:22
Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала авіація. Натякає на Storm Shadow - Фото
Микола Олещук (Фото: ЗСУ)

Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по тимчасово окупованому Севастополю в ніч проти 13 вересня завдала українська авіація. Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, росіян після удару по Севастополю досі "штормить".

Він подякував українським льотчикам за "прекрасну бойову роботу".

"Далі буде", — заявив Олещук.

З огляду на підтвердження командування, що удар завдавала авіація, а також слова Олещука про "шторм", можна припустити, що по Севастополю били ракетами Storm Shadow.

Внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.

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Дмитро Гриниченко
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