Командувач Повітряних сил заявив, що удар по Севастополю завдала авіація. Натякає на Storm Shadow
13.09.2023, 10:22
Микола Олещук (Фото: ЗСУ)
Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що удару по тимчасово окупованому Севастополю в ніч проти 13 вересня завдала українська авіація. Про це він повідомив у Telegram.
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За його словами, росіян після удару по Севастополю досі "штормить".
Він подякував українським льотчикам за "прекрасну бойову роботу".
"Далі буде", — заявив Олещук.
З огляду на підтвердження командування, що удар завдавала авіація, а також слова Олещука про "шторм", можна припустити, що по Севастополю били ракетами Storm Shadow.
Внаслідок нічної атаки на судноремонтний завод імені Орджонікідзе у Севастополі було пошкоджено великий російський десантний корабель та підводний човен ВМС РФ.
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