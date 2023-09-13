Командующий ВС заявил, что удар по Севастополю нанесла авиация. Намекает на Storm Shadow

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю в ночь на 13 сентября нанесла украинская авиация. Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, россиян после удара по Севастополю до сих пор "штормит".

Он поблагодарил украинских летчиков за "прекрасную боевую работу".

"Продолжение следует", — заявил Олещук.

Учитывая подтверждение командования, что удар наносила авиация, а также слова Олещука о "шторме", можно предположить, что по Севастополю били ракетами Storm Shadow.

В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Смотрите также: Севастополь сотрясли мощные взрывы: фото и видео ракетных ударов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.