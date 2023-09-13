Командующий ВС заявил, что удар по Севастополю нанесла авиация. Намекает на Storm Shadow
Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю в ночь на 13 сентября нанесла украинская авиация. Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, россиян после удара по Севастополю до сих пор "штормит".
Он поблагодарил украинских летчиков за "прекрасную боевую работу".
"Продолжение следует", — заявил Олещук.
Учитывая подтверждение командования, что удар наносила авиация, а также слова Олещука о "шторме", можно предположить, что по Севастополю били ракетами Storm Shadow.
В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.
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