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Командующий ВС заявил, что удар по Севастополю нанесла авиация. Намекает на Storm Shadow

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 10:22
Командующий ВС заявил, что удар по Севастополю нанесла авиация. Намекает на Storm Shadow - Фото
Николай Олещук (Фото: ВСУ)

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что удар по временно оккупированному Севастополю в ночь на 13 сентября нанесла украинская авиация. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, россиян после удара по Севастополю до сих пор "штормит".

Он поблагодарил украинских летчиков за "прекрасную боевую работу". 

"Продолжение следует", — заявил Олещук. 

Учитывая подтверждение командования, что удар наносила авиация, а также слова Олещука о "шторме", можно предположить, что по Севастополю били ракетами Storm Shadow.

В результате ночной атаки на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе был поврежден большой российский десантный корабль и подлодка ВМС РФ.

Смотрите также: Севастополь сотрясли мощные взрывы: фото и видео ракетных ударов

Дмитрий Гриниченко
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