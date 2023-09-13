В Севастополе во временно оккупированном Россией украинском Крыму ночью 13 сентября прогремела серия взрывов. По сообщениям в местных пабликах, атакована по воздуху Корабельная сторона города/Инкерман, где частично базируется Черноморский флот РФ.

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Очевидцы пишут о семи мощных взрывах, на доступном видео слышно/видно шесть. Что взорвалось и где конкретно, пока неизвестно. После серии взрывов идет дым.

По словам одного из подписчиков паблика коллаборантов в Крыму, "проснулся от жужания, думал холодильник, а потом как будто молния в дом ударила".

В другом паблике написали так: "Это капец, я на северной стороне живу, слышала, как над нами прошли ракеты в сторону бухты – и пипец, как загромыхало... 3 или 4 ракеты прошло".

За несколько минут до появления сообщений о взрывах СМИ оккупантов заявили, что движение по Керченскому мосту перекрыто: так происходит во время атак по захватчикам в Крыму.

Гауляйтер оккупантов в Севастополе заявил, что "ПВО отработало", а пожар 4 класса – в районе Килен-балки не на гражданском объекте, "по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки".

Очевидцы пишут, что пожар – на 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ.

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