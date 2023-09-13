UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Севастополе мощные взрывы, есть видео. Местные: Ракетные удары по Корабельной стороне видео

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 03:38
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

В Севастополе во временно оккупированном Россией украинском Крыму ночью 13 сентября прогремела серия взрывов. По сообщениям в местных пабликах, атакована по воздуху Корабельная сторона города/Инкерман, где частично базируется Черноморский флот РФ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Очевидцы пишут о семи мощных взрывах, на доступном видео слышно/видно шесть. Что взорвалось и где конкретно, пока неизвестно. После серии взрывов идет дым.

По словам одного из подписчиков паблика коллаборантов в Крыму, "проснулся от жужания, думал холодильник, а потом как будто молния в дом ударила".

В другом паблике написали так: "Это капец, я на северной стороне живу, слышала, как над нами прошли ракеты в сторону бухты – и пипец, как загромыхало... 3 или 4 ракеты прошло".

За несколько минут до появления сообщений о взрывах СМИ оккупантов заявили, что движение по Керченскому мосту перекрыто: так происходит во время атак по захватчикам в Крыму.

Гауляйтер оккупантов в Севастополе заявил, что "ПВО отработало", а пожар 4 класса – в районе Килен-балки не на гражданском объекте, "по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки".

Очевидцы пишут, что пожар – на 13-м судоремонтном заводе ЧФ РФ.

Новость дополняется...

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрымракетный удароккупациясевастополь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 