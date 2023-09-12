UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Высокоточное поражение экипажей "Ланцетов" украинским снарядом сняли на видео с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 12:26
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Убийство в Днепре. Появилось видео из автомобиля, ведется следствие
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео
Усик упал, но нокаутировал Дюбуа — фото, видео

Артиллерия Сил обороны одиночным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет" в частном секторе временно оккупированного поселка Луганское в Донецкой области.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Произошел боевой эпизод утром 11 сентября.

"ВСУ успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов", – написали в Страткоме ВСУ, уточнив, что это была база экипажей дронов-камикадзе "Ланцет" и разведчиков Zala.

Смотрите видео: Начинка как у HIMARS. Подробности о стелс-дронах СБУ, ударивших по Курску

В ничего не подозревающую кучку оккупантов (ее снимал дрон ВСУ) в какой-то момент точно прилетел снаряд или мина.

  • В сентябре 2023-го президент Зеленский заявил, что "это не фильм со счастливым концом; у нас не будет счастливого конца: мы потеряли много людей – это не счастливый конец".
  • По его словам, если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине, "невозможно предсказать", как миллионы беженцев в Европе отреагируют, если их страну бросят.
  • Он полагает, что если война затянется, придется переводить экономику Украины на военные рельсы. Президент "эмоционально готов" к долгой войне против России. 

Читайте также: Удар по Сумам. СБУ по горячим следам взяла россиянку – "наводила ракеты и дроны" – фото

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадронБПЛАбеспилотникдрон-камикадзеланцетZala
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 