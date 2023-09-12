Артиллерия Сил обороны одиночным ударом уничтожила пункт базирования российских операторов беспилотников "Ланцет" в частном секторе временно оккупированного поселка Луганское в Донецкой области.

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Произошел боевой эпизод утром 11 сентября.

"ВСУ успешно нанесли удар по базе БПЛА оккупантов", – написали в Страткоме ВСУ, уточнив, что это была база экипажей дронов-камикадзе "Ланцет" и разведчиков Zala.

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В ничего не подозревающую кучку оккупантов (ее снимал дрон ВСУ) в какой-то момент точно прилетел снаряд или мина.

В сентябре 2023-го президент Зеленский заявил, что "это не фильм со счастливым концом; у нас не будет счастливого конца: мы потеряли много людей – это не счастливый конец".

По его словам, если Запад сократит или прекратит военную помощь Украине, "невозможно предсказать", как миллионы беженцев в Европе отреагируют, если их страну бросят.

Он полагает, что если война затянется, придется переводить экономику Украины на военные рельсы. Президент "эмоционально готов" к долгой войне против России.

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