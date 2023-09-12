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Високоточне враження російських екіпажів "Ланцетів" українським снарядом зняли на відео з дрона видео

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 12:26
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Артилерія Сил оборони одиничним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет" у приватному секторі тимчасово окупованого селища Луганське в Донецькій області.

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Відбувся бойовий епізод уранці 11 вересня.

"ЗСУ успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів", – написали в Страткомі ЗСУ, уточнивши, що це була база екіпажів дронів-камікадзе "Ланцет" та розвідників Zala.

Дивіться відео: Начинка як у HIMARS. Подробиці про стелс-дрони СБУ, що вдарили по Курську

У купку окупантів, що нічого не підозрювали (і яку знімав дрон ЗСУ), в якийсь момент точно прилетів снаряд або міна.

  • У вересні 2023-го президент Зеленський заявив, що "це не фільм зі щасливим кінцем; у нас не буде щасливого кінця: ми втратили багато людей – це не щасливий кінець".
  • За його словами, якщо Захід скоротить або припинить військову допомогу Україні, "неможливо передбачити", як мільйони біженців у Європі відреагують, якщо їхню країну покинуть.
  • Він вважає, що якщо війна затягнеться, доведеться переводити економіку України на військові колії. Президент "емоційно готовий" до довгої війни проти Росії.

Читайте також: Удар по Сумах. СБУ по гарячих слідах взяла росіянку – "наводила ракети та дрони" – фото

Євген Пилипенко
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війнабезпілотникБПЛАдрондрон-камікадзеланцетZALA
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