Зеленський: Емоційно я готовий до довгої війни. Але Путін не розуміє, що він програє
11.09.2023, 10:28
Володимир Зеленський (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський заявив, що емоційно готовий до довгої війни проти Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю журналу The Economist.
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За його словами, він не хоче думати про тривалу війну, але саме до цього готується.
"Я повинен бути готовий, моя команда має бути готовою до довгої війни, і емоційно я готовий", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що Росія "сама по собі крихка", а диктатор Володимир Путін не розуміє, що він програє у довгій війні.
"Бо не має значення, що його підтримують 60% або 70% росіян. Ні, його економіка програє", — резюмував глава держави.
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