Контрнаступ. Пані посол Британії "не вірить", що Захід підштовхує Україну до переговорів із Росією

Навряд західні союзники підштовхують Україну до початку переговорів з Москвою про припинення бойових дій, хоча так може комусь здатися через наслідки весняного наративу про "швидкий контрнаступ"; принаймні, "це не про Британію", повідомила в інтерв'ю BBC News Україна пані посол країни у Києві Мелінда Сіммонс.

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За словами дипломатки, такий наратив існує нібито через те, що навесні говорили про контрнаступ як про "потужний [і швидкий] ривок уперед", і суспільство очікувало саме таких дій, які в результаті не відбулися: робота з прориву великих ліній оборони супротивника – довга, виснажлива та кривава операція.

"Це неминучий етап такого наративу, і це не йде на користь ситуації", – сказала вона.

Сіммонс додала, що не згодна з тим, що причина, "чому всі країни нібито зійшлися на цій думці, – це, щоб підштовхувати Україну до переговорів".

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"Як представник Британії, можу сказати вам, що це не про нас. Наш прем'єр чітко заявив: що ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно. Так воно і є. Так що я не вірю в це, і це не відповідає тому, як Британія працює з Україною. І не думаю, що це стосується того, як G7 працює з Україною. Або як НАТО працює з Україною", – зазначила вона.

Глава британської дипмісії у Києві "не сумнівається", що "деякі" країни (наприклад) хотіли б підштовхнути Київ до переговорів.

За її словами, це одна з причин, чому мирний план президента Володимира Зеленського на 10 пунктів – "хороша та важлива ініціатива, яка намагається розширити консенсус щодо територіальної цілісності України, і Україна має продовжувати цю інтенсивну дипломатичну роботу".

30 серпня ексміністр закордонних справ Литви Лінкявічюс заявив, що у світі активізувалися спроби примусу України до переговорів із Росією.

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