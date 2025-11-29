Залужний розкрив, чим може закінчитися війна

Колишній головком ЗСУ заявив, що довготривалий мир в очікуванні наступної війни теж може бути шансом на розвиток

Війна Росії проти України може завершитись і без перемоги або поразки однієї з країн, заявив в ексклюзивній колонці для LIGA.net колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

"Дуже дивною є ситуація, коли питання закінчення війни під тиском чергових інформаційних приводів стають темою для чергових провісників в Україні", – зауважує він.

Колишній головком вважає, що для формування самого терміну закінчення війни явно недостатньо лише інформаційних приводів.

Завершення або зупинка війни, особливо тієї, що йде на виснаження, залежатиме від сукупності досягнень або втрат на військовому, економічному і політичному фронтах, зазначив Залужний, додавши, що обвал на одному з таких фронтів "може спричинити появу лише передумов для її закінчення".

"Проте і стійкість усієї конструкції абсолютно залежна від стійкості та потенціалу інших. Наприклад, так вже швидко спрогнозований мир в Україні поставить досить жорсткі питання в Росії про кількість людських втрат – це буде пояснити так само важко, як і пояснити корупцію в Україні сьогодні. І закономірно, що саме ситуація на політичному фронті в Росії не допустить цього без значних поступок або повної поразки з нашого боку", – пояснює колишній військовий.

Він додає, що наразі важко сказати, чи розуміють це посередники, які намагаються "вималювати сценарії" для України: "Але той факт, що кожного разу умови не стають кращими для України, – очевидний".

За словами Залужного, під час формування політичної мети війни важливо пам'ятати, що вона не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої: переважна більшість війн закінчується або взаємною поразкою, або тим, що кожен впевнений у своїй перемозі, або іншими варіантами.

"Отже, коли ми говоримо про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни", – заявляє ексголовком.

Хоча українці, звичайно, прагнуть повної перемоги (розпаду Російської імперії), але вони не можуть й відкидати варіант довгострокового, на роки, припинення війни, оскільки "саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення", наголошує колишній військовий.

Він вважає: мир, навіть той, що проходить в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, глибокі реформи, повноцінне відновлення, економічне зростання та повернення громадян.

"Можна навіть говорити про початок формування безпечної, максимально захищеної держави завдяки інноваціям і технологіям. Формування й укріплення основ справедливої держави через боротьбу з корупцією та створення справедливого суду. Економічний розвиток країни, зокрема, на основі міжнародних економічних програм відновлення країни", – пояснює Залужний.