Залужный раскрыл, чем может закончиться война

Бывший главком ВСУ заявил, что мир в ожидании следующей войны тоже может быть шансом на развитие

Валерий Залужный (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA)

Война России против Украины может завершиться и без победы или поражения одной из стран, заявил в эксклюзивной колонке для LIGA.net бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

"Очень странной является ситуация, когда вопросы окончания войны под давлением очередных информационных поводов становятся темой для очередных предсказателей в Украине", – замечает он.

Бывший главком считает, что для формирования самого срока окончания войны явно недостаточно только информационных поводов.

Завершение или остановка войны, особенно идущей на истощение, будет зависеть от совокупности достижений или потерь на военном, экономическом и политическом фронтах, отметил Залужный, добавив, что обвал на одном из таких фронтов "может повлечь появление лишь предпосылок для ее окончания".

"Однако и устойчивость всей конструкции абсолютно зависима от устойчивости и потенциала других. Например, так уж быстро спрогнозированный мир в Украине поставит достаточно жесткие вопросы в России о количестве человеческих потерь – это будет объяснить так же трудно, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня. И закономерно, что именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с нашей стороны", – объясняет бывший военный.

Он добавляет, что пока трудно сказать, понимают ли это посредники, которые пытаются "вырисовывать сценарии" для Украины: "Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, – очевиден".

По словам Залужного, при формировании политической цели войны важно помнить, что она не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой: подавляющее большинство войн заканчивается или взаимным поражением, или тем, что каждый уверен в своей победе, или другими вариантами.

"Итак, когда мы говорим о победе, надо честно сказать так: победа – это распад Российской империи, а поражение – полная оккупация Украины из-за ее распада. Все остальное – просто продолжение войны", – заявляет экс-главком.

Хотя украинцы, конечно, хотят полной победы (распада Российской империи), но они не могут и отвергать вариант долгосрочного, на годы, прекращения войны, поскольку "именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения", отмечает бывший военный.

Он считает: мир, даже тот, что проходит в ожидании следующей войны, дает шанс на политические изменения, глубокие реформы, полноценное восстановление, экономический рост и возвращение граждан.

"Можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям. Формирование и укрепление основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание справедливого суда. Экономическое развитие страны, в частности, на основе международных экономических программ восстановления страны", – объясняет Залужный.