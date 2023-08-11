Посол України: Не можна сказати, що в США домінує думка "зупинити Росію за будь-яку ціну"

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що у Вашингтоні поки що не домінує думка про те, що Росію у війні потрібно зупинити за будь-яку ціну. Про це вона повідомила в інтерв'ю LB.ua.

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За її словами, Україна постійно говорить Білому дому про те, що потрібно не очікувати на будь-які дії диктатора Володимира Путіна, а концентруватися на потребах Сил оборони.

"Путін, якщо захоче зупинити війну, зможе зробити це швидко — накаже не стріляти, припинити агресію і виведе свої війська з нашої землі", — сказала Маркарова.

Вона зазначила, що зараз у експертному середовищі США набагато менше людей, які кажуть, що "Росія дуже важлива і Путіну потрібно дати можливість зберегти обличчя".

"На жаль, ми ще не можемо сказати, що в Америці переважає думка, що Росія має бути зупинена за будь-яку ціну і всі ресурси потрібно сфокусувати на тому, щоб Україна перемогла. Однак за ці півтора роки завдяки мужності українців відбулася значна еволюція у поглядах американської еліти", — наголосила посол.

За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.

У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Почалися переговори зі США щодо гарантій безпеки. Держдеп назвав акценти.

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