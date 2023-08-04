Почалися переговори зі США щодо гарантій безпеки. Держдеп назвав акценти
Сполучені Штати та Україна розпочали переговори щодо двосторонніх зобов'язань у галузі безпеки. Про це повідомляє Держдепартамент США.
Як зазначається, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами.
У Держдепі пояснили, на чому будуть сфокусовані двосторонні зобов'язання в галузі безпеки:
- на забезпеченні України стійкими силами, здатними захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому;
- на підтримці та підвищенні ефективності та прозорості українських оборонних інститутів та промисловості;
- на підтримці програми реформ, яка сприятиме ефективному управлінню, необхідному для просування до євроатлантичних цілей України.
Повідомляється, що обговорення відбуваються в рамках спільної декларації G7 про підтримку України, спрямованої на офіційне оформлення постійної підтримки США української держави.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про початок переговорів пізно увечері 3 серпня.
- За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
- У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.
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