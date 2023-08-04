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Почалися переговори зі США щодо гарантій безпеки. Держдеп назвав акценти

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 08:59
Почалися переговори зі США щодо гарантій безпеки. Держдеп назвав акценти - Фото
Фото: Офіс президента

Сполучені Штати та Україна розпочали переговори щодо двосторонніх зобов'язань у галузі безпеки. Про це повідомляє Держдепартамент США.

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Як зазначається, представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Ради національної безпеки США зустрілися з українськими колегами, щоб розпочати переговори щодо довгострокових зобов'язань у галузі безпеки між двома країнами.

У Держдепі пояснили, на чому будуть сфокусовані двосторонні зобов'язання в галузі безпеки:

- на забезпеченні України стійкими силами, здатними захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому;

- на підтримці та підвищенні ефективності та прозорості українських оборонних інститутів та промисловості; 

- на підтримці програми реформ, яка сприятиме ефективному управлінню, необхідному для просування до євроатлантичних цілей України.

Повідомляється, що обговорення відбуваються в рамках спільної декларації G7 про підтримку України, спрямованої на офіційне оформлення постійної підтримки США української держави.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про початок переговорів пізно увечері 3 серпня.

  • За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
  • У ОП запевняють, що отримані Україною гарантії безпеки не будуть Будапештом-2.

Читайте також: Путін не переживе Україну з гарантіями безпеки від союзників – Блінкен

Наталія Медведєва
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