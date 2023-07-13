Єрмак стверджує, що одержані Україною гарантії безпеки – не новий Будапештський меморандум
Глава Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що обіцяні окремими членами НАТО так звані гарантії безпеки Україні на період її вступу до Альянсу "позбавлені будь-якої теоретичності" і будуть реально дієвими після погодження. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, оцінюючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі.
Єрмак назвав результати зборів лідерів НАТО "успішними" для України.
Він уточнив, що ухвалена країнами Великої сімки спільна декларація про підтримку України (яка передбачає "гарантії") – це рамковий документ, за яким будуть укладені двосторонні договори безпеки між офіційним Києвом та окремими країнами-гарантами.
Подібні договори (яких поки що немає) передбачатимуть, за його словами, набір "конкретних інструментів та заходів, які мають бути застосовані в найкоротші терміни" для забезпечення України всім необхідним у разі повторної спроби нападу Росії.
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"Безпекові гарантії, які Україна отримає за результатами погодження декларації, позбавлені будь-якої теоретичності. У них враховано весь досвід нашої війни. Двосторонні договори з країнами-гарантами дуже чітко визначатимуть механізми підтримки нашої держави", – запевнив глава ОП.
Він заявив, що Україна вже розпочала роботу з розробки формулювань для таких договорів. Який шанс, що партнери підтримають формулювання Києва, він не уточнював.
У військовому плані країни-гаранти, вважає Єрмак, будуть поставляти зброю, надавати допомогу в розвитку ОПК, навчанні військових, а також будуть співпрацювати у розвідці та кібербезпеці.
- 11-12 липня 2023 року проходив саміт НАТО у Вільнюсі. Альянс погодився прибрати план дій щодо членства для України, але не надав запрошення і не позначив жодних часових рамок.
- НАТО опублікували спільне комюніке з 90 пунктами, а країни G7 ухвалили декларацію про гарантії безпеки, які мають діяти до того, як Україна вступить до НАТО.
- LIGA.net вела онлайн-хроніку із найважливішими подіями саміту.
- Секретар РНБО Данілов так висловився про підсумки саміту: "На мріях росіян про Російську імперію поставлено хрест".
- Після саміту WP написала, що Зеленський "розлютив" делегацію США на саміті. Ось як це прокоментував Держдеп.
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