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Єрмак стверджує, що одержані Україною гарантії безпеки – не новий Будапештський меморандум

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 13:26
Єрмак стверджує, що одержані Україною гарантії безпеки – не новий Будапештський меморандум - Фото
Валерій Залужний та Андрій Єрмак (фото — пресслужба ОП)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що обіцяні окремими членами НАТО так звані гарантії безпеки Україні на період її вступу до Альянсу "позбавлені будь-якої теоретичності" і будуть реально дієвими після погодження. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, оцінюючи підсумки саміту НАТО у Вільнюсі.

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Єрмак назвав результати зборів лідерів НАТО "успішними" для України.

Він уточнив, що ухвалена країнами Великої сімки спільна декларація про підтримку України (яка передбачає "гарантії") – це рамковий документ, за яким будуть укладені двосторонні договори безпеки між офіційним Києвом та окремими країнами-гарантами.

Подібні договори (яких поки що немає) передбачатимуть, за його словами, набір "конкретних інструментів та заходів, які мають бути застосовані в найкоротші терміни" для забезпечення України всім необхідним у разі повторної спроби нападу Росії.

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"Безпекові гарантії, які Україна отримає за результатами погодження декларації, позбавлені будь-якої теоретичності. У них враховано весь досвід нашої війни. Двосторонні договори з країнами-гарантами дуже чітко визначатимуть механізми підтримки нашої держави", – запевнив глава ОП.

ДОВІДКА. Будапештський меморандум – міжнародно-правовий акт, згідно з яким Україна залишилася без'ядерною країною. Натомість РФ, Британія та США стали "гарантами незалежності та територіальної цілісності" України. Підписаний у грудні 1994-го президентом Кучмою, президентом РФ Єльциним, президентом США Клінтоном та прем'єром Британії Мейджором. Кравчук розповідав, що Захід фактично поставив Києву ультиматум. Документ містить запевнення безпеки, а не гарантії. Москва заявляє, що "не порушила" меморандум, оскільки Крим захопила без застосування ядерної зброї. У тексті йдеться про наступне: "РФ, Британія та США підтверджують своє зобов'язання утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім цілей самооборони чи будь-яким іншим чином відповідно до Статуту ООН".

Він заявив, що Україна вже розпочала роботу з розробки формулювань для таких договорів. Який шанс, що партнери підтримають формулювання Києва, він не уточнював.

У військовому плані країни-гаранти, вважає Єрмак, будуть поставляти зброю, надавати допомогу в розвитку ОПК, навчанні військових, а також будуть співпрацювати у розвідці та кібербезпеці.

Євген Пилипенко
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