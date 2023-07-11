Увечері 11 липня на сайті НАТО з'явився текст підсумкового комюніке саміту лідерів Альянсу, який відбувається у Вільнюсі. Документ складається із 90 пунктів.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

З найважливішого для України – у підсумковому комюніке Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки що не дав запрошення для вступу.

У 11-му пункті йдеться, що НАТО підтверджує зобов'язання, взяте на саміті 2008 року в Бухаресті, про те, що Україна стане членом Альянсу.

"Сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності ПДЧ. Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою в Альянс і досягла суттєвого прогресу на шляху реформ", – йдеться в документі.

Тепер міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес України в рамках адаптованої річної національної програми.

"Ми зможемо направити запрошення Україні приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови", – йдеться у документі.

12-й пункт роз'яснює, як функціонуватиме новостворена Рада Україна-НАТО. Її учасники будуть рівноправними членами та вирішуватимуть завдання на шляху вступу України до Альянсу, йдеться у документі.

У 5-му пункті йдеться про те, що Росія є найбільш значною і безпосередньою загрозою безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Також там йдеться, що тероризм у всіх його формах та проявах є найпрямішою загрозою безпеці. У 7-му пункті йдеться, що Росія несе повну відповідальність за незаконну, нічим не виправдану та неспровоковану агресивну війну проти України. Там також згадується про підрив Каховської ГЕС, що, як зазначили в НАТО, "підкреслює жорстокі наслідки війни, розпочатої Росією".

В Альянсі заявили, що Білорусь та Іран також повинні припинити свою допомогу Росії і повернутися до дотримання міжнародного права (пункт 8). Окремо про Іран йдеться у 84-му пункті – НАТО закликає Іран припинити передавати Росії дрони, які використовувалися проти мирного населення України та критичної інфраструктури. Також Іран закликають припинити захоплення морських суден.

23-й пункт – про Китай: "Заявлені КНР амбіції та політика примусу кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям. Ми, як і раніше, відкриті для конструктивної взаємодії з КНР, зокрема для забезпечення взаємної прозорості з метою захисту інтересів безпеки Альянсу".

У 25-му пункті НАТО закликає Китай засудити війну РФ проти України.

У низці пунктів йдеться про те, як у НАТО зміцнюють і надалі зміцнюватимуть колективну оборону проти всіх загроз з усіх напрямків. Особливий акцент – на протиповітряній та протиракетній обороні.

Ще частина пунктів присвячена тому, що союзники з НАТО підтримують кінцеву мету світу без ядерної зброї. У цьому контексті знову згадується Китай, який "швидко розширює та диверсифікує свій ядерний арсенал". Також згадуються Іран та КНДР.

У документі Альянсу йдеться, що НАТО підтверджує підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії, підтримує право Грузії самостійно визначати своє майбутнє та курс зовнішньої політики без втручання ззовні. Альянс закликає Росію вивести війська з Грузії. Той самий заклик до РФ є в пункті комюніке про Молдову.

Повний текст комюніке – тут.

Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Сьогодні Зеленський розкритикував союзників за нерішучість щодо членства України в Альянсі.

За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке.

Читайте також: Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дня

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.