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Новости | Опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 20:29
Опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы - Фото
Фото: НАТО

Вечером 11 июля на сайте НАТО появился текст итогового коммюнике саммита лидеров Альянса, который проходит в Вильнюсе. Документ состоит из 90 пунктов.

Из самого важного для Украины – в итоговом коммюнике Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.

В 11-м пункте сказано, что НАТО подтверждает обязательство, взятое на саммите 2008 года в Бухаресте, о том, что Украина станет членом Альянса.

"Сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости ПДЧ. Украина становится все более оперативной и политически интегрированной в Североатлантический союз и добилась существенного прогресса на пути реформ", – сказано в документе.

Теперь министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс Украины в рамках адаптированной годовой национальной программы.

"Мы сможем направить приглашение Украине присоединиться к Североатлантическому союзу, когда союзники согласятся и будут выполнены условия", – сказано в документе.

12-й пункт разъясняет, как будет функционировать новосозданный Совет Украина-НАТО. Его участники будут равноправными членами и будут решать задачи на пути вступления Украины в Альянс, говорится в документе.

В 5-м пункте говорится о том, что Россия представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Также там сказано, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой самую прямую угрозу безопасности. В 7-м пункте сказано, что Россия несет полную ответственность за незаконную, ничем не оправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Там также упоминается о подрыве Каховской ГЭС, что, как отметили в НАТО, "подчеркивает жестокие последствия войны, начатой ​​Россией".

В Альянсе заявили, что Беларусь и Иран тоже должны прекратить свое пособничество России и вернуться к соблюдению международного права (пункт 8). Отдельно об Иране говорится в 84-м пункте – НАТО призывает Иран прекратить передавать России дроны, которые использовались против мирного населения Украины и критической инфраструктуры. Также Иран призывают прекратить захват морских судов.

23-й пункт – о Китае: "Заявленные КНР амбиции и политика принуждения бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям. Мы по-прежнему открыты для конструктивного взаимодействия с КНР, в том числе для обеспечения взаимной прозрачности с целью защиты интересов безопасности Североатлантического союза".

В 25-м пункте НАТО призывает Китай осудить войну РФ против Украины.

В ряде пунктов говорится о том, как в НАТО укрепляют и будут и в дальнейшем укреплять коллективную оборону против всех угроз со всех направлений. Особый акцент – на противовоздушной и противоракетной обороне.

Еще часть пунктов посвящена тому, что союзники по НАТО поддерживают конечную цель мира без ядерного оружия. В этом контексте снова упоминается Китай, который "быстро расширяет и диверсифицирует свой ядерный арсенал". Также упоминаются Иран и КНДР.

В документе Альянса сказано, что НАТО подтверждает поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, поддерживает право Грузии самостоятельно определять свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне. Альянс призывает Россию вывести войска из Грузии. Тот же призыв к РФ есть в пункте коммюнике о Молдове.

Полный текст коммюнике – здесь.

  • Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
  • Сегодня Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.
  • По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике.

Читайте также: Исторический саммит НАТО. Все интересное и главное из Вильнюса – хроника первого дня

Оксана Житнюк
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коммюникенатосаммит
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