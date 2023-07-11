Зеленский пытается убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике – The Guardian﻿

Президент Владимир Зеленский "в последнюю минуту" пытается убедить союзников в НАТО переписать заявление, которое должно выйти по итогам саммита Альянса в Вильнюсе. Об этом сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на неназванные источники.

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"Источники в НАТО заявили, что, по их мнению, украинский лидер в последнюю минуту участвовал в жесткой публичной дипломатии, направленной на то, чтобы побудить переписать итоговую декларацию саммита или коммюнике до того, как собрание окончательно закроется в среду", – передал редактор издания из Вильнюса.

Вместе с Зеленским в Вильнюс прибыли первая леди Елена Зеленская и министр обороны Алексей Резников.

Глава Минобороны отказался обсуждать с прессой членство Украины в НАТО: "Наша цель – полноправное членство".

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Сегодня Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе, и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе.

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