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Зеленский едет на саммит НАТО. Резко заявил: Слышим странные формулировки, нужно уважение

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 13:23
Зеленский едет на саммит НАТО. Резко заявил: Слышим странные формулировки, нужно уважение - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность, а также открытый диалог. 

"Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", — заявил Зеленский.

Он отметил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения. 

"Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно подниму это на саммите", — резюмировал глава государства.

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Дмитрий Гриниченко
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