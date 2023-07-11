Зеленский едет на саммит НАТО. Резко заявил: Слышим странные формулировки, нужно уважение

Президент Владимир Зеленский заявил, что едет на саммит НАТО в Вильнюсе и раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, Украина ценит союзников и общую безопасность, а также открытый диалог.

"Украина будет представлена в Вильнюсе на саммите НАТО. Потому что это уважение. Но Украина тоже заслуживает уважения. Сейчас, по пути в Вильнюс, мы получили сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. И я хочу подчеркнуть: эта формулировка только по приглашению, а не по членству Украины", — заявил Зеленский.

Он отметил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения.

"Это похоже, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Следовательно, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО — в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор. Неопределенность — это слабость. И я откровенно подниму это на саммите", — резюмировал глава государства.

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что на саммите Киев может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".

Не только о НАТО. В ОП рассказали, что обсудят президенты Зеленский и Байден на саммите завтра.

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