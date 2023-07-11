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Не только о НАТО. В ОП рассказали, что обсудят Зеленский и Байден на саммите завтра

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 11:09
Не только о НАТО. В ОП рассказали, что обсудят Зеленский и Байден на саммите завтра - Фото
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода рассказал, что президент Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден обсудят на полях саммита НАТО не только членство Украины в Альянсе, но и более "широкие вопросы".

Зеленский встретится с президентом США завтра, 12 июля. Об этом в Вильнюсе заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам Подоляка, главы государств планируют обсудить, в частности, вопросы ускоренной поставки оружия, проигрыш России в войне против Украины, экономическую поддержку Украины и тому подобное.

"Кроме НАТО, еще вопрос ускоренной поставки оружия. Потому что мы видим, что к контрнаступлению или наступательным операциям, какие нам необходимы инструменты, то есть и авиационный компонент, и дальнобойная ракета. Это второй вопрос. Третий вопрос – это все же о проигрыше Российской Федерации", – объяснил Подоляк.

Также, продолжает представитель Офиса президента, темами обсуждения между Зеленским и Байденом будут правоохранительная, судебная системы и антикоррупционная деятельность.

Он добавил, что, кроме встречи с Байденом, у Зеленского в Вильнюсе будут и другие двусторонние встречи. Однако из соображений безопасности о них сейчас не сообщается.

"Думаю, что там будет много двусторонок. И представители Японии, Канады, Франции, Германии, но вы знаете наш принцип с точки зрения безопасности – мы не сообщаем", – рассказал он.

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Милана Головань
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