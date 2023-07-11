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Не тільки про НАТО. В ОП розповіли, що обговорять Зеленський та Байден на саміті завтра

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11.07.2023, 11:09
Не тільки про НАТО. В ОП розповіли, що обговорять Зеленський та Байден на саміті завтра - Фото
Михайло Подоляк (Фото: ОП)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода розповів, що президент Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден обговорять на полях саміту НАТО не тільки членство України в Альянсі, а й "ширші питання".

Зеленський зустрінеться з президентом США завтра, 12 липня. Про це у Вільнюсі заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами Подоляка, глави держав планують обговорити, зокрема, питання пришвидшеного постачання зброї, програш Росії у війні проти України, економічну підтримку України тощо.

"Крім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Тому що ми бачимо, які нам необхідні інструменти до контрнаступу чи наступальних операцій, тобто і авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання. Третє питання – це все ж таки про програш Російської Федерації", – пояснив Подоляк.

Також, продовжує представник Офісу президента, темами обговорення між Зеленським та Байденом буде правоохоронна, судова системи й антикорупційна діяльність.

Він додав, що крім Байдена, Зеленський у Вільнюсі матиме й інші двосторонні зустрічі. Однак з міркувань безпеки про них зараз не повідомляють.

"Думаю, що там буде багато двосторонок. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але ж ви знаєте наш принцип з безпекової точки зору – ми не повідомляємо", – розповів він.

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Мілана Головань
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