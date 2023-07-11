Україну можуть запросити до Альянсу з певним відстроченням – голова делегації в ПА НАТО

На саміті НАТО Україна може отримати запрошення до Альянсу "з певним відстроченням". Про це сказав в ефірі Current Time глава делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

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Чернєв вважає, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україну можуть запросити вступити до Північноатлантичного Альянсу "з певним відстроченням".

"Бо ми розуміємо, що процес ухвалення буде після закінчення війни, після нашої перемоги", – сказав він.

На думку Чернєва, є "досить стриманий оптимізм, що ґрунтується на певних інсайдах, що хороші новини для України будуть на цьому саміті" і що президент Володимир Зеленський їде до Вільнюса, "очікуючи хороші новини".

Політичне рішення запросити Україну до Альянсу може бути ухвалене ще й тому, що воно "в принципі, не зобов'язує наших партнерів ні до чого – особливо якщо це буде із застереженням "коли дозволять умови безпеки", зазначає Чернєв.

Глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО вважає обнадійливим кроком скасування для України умови проходження ПДЧ.

"Ми вже 15 років у режимі "відчинених дверей". Мені здається, вже час переступити цей поріг, закрити за нами двері та мати 33 країни на борту без будь-якої бюрократичної тяганини", – сказав він.

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