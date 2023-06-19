НАТО не готує офіційне запрошення України до альянсу на саміті – Столтенберг

Лідери НАТО не запрошуватимуть Україну приєднатися до альянсу на саміті у Вільнюсі. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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"На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до саміту ми не обговорюємо видачу офіційного запрошення. Ми обговорюємо, як наблизити Україну до НАТО", – сказав він.

За словами Столтенберга, на липневому Вільнюському саміті буде викладено бачення майбутнього України як "незалежного демократичного члена євроатлантичної сім'ї", союзники обговорять прагнення України до членства.

Генсек НАТО підкреслив, що справедливий мир не може бути просто заморожуванням війни.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією", – сказав він.

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