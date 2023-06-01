Зеленський – Заходу: Наші солдати розчаровані тим, що рішення про Україну в НАТО відсувається

Питання про прийняття України в НАТО надто затягнулося, надії на вступ все більше відсуваються, і це викликає розчарування не лише солдатів, які борються за свободу, а й усього народу України. Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі на саміті лідерів Європейської політичної спільноти у Молдові.

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Президент сказав, що питання про прийняття України до НАТО надто затягнулося, що "наші надії (на вступ. – Ред.) стають все далі і далі" і що він "вимушений тут висловити розчарування цим не лише від імені солдатів, які борються за свободу, а й від імені всього народу".

За словами президента, ще одним напрямком протидії російській агресії для країн Європи є "повний захист від російського терору, насамперед на землі, але також на небі".

Зеленський наголосив, що Європі потрібно усвідомити: російська агресія ширша, ніж лише вторгнення в Україну, і продовження тридцятирічної окупації Кремлем частини Молдови це підтверджує.

Він заявив, що для забезпечення безпеки всіх країн, які межують з Росією, вони мають якнайшвидше отримати захист НАТО, і насамперед це необхідно Україні.

Як один зі шляхів протидії агресії президент назвав прийняття України не лише до НАТО, а й до Євросоюзу. "На саміті НАТО має бути ухвалено ясний шлях до членства та схвалено гарантії безпеки, а восени також мають розпочатися переговори про вступ до ЄС".

Раніше сьогодні Зеленський сказав, що Україна готова вступити до НАТО, проте чекає на готовність Альянсу.

Саміт Європейської політичної спільноти проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, за 35 км від Кишинева. У ньому візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників.

Зеленський повідомив, що на зустрічах Саміту говоритимуть про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.

17 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Воллес заявив, що питання вступу України до НАТО вирішуватиметься після війни.

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