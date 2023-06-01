Зеленський: Україна готова вступити в НАТО, чекаємо готовності від Альянсу нас прийняти

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО, проте чекає готовності Альянсу. Про це він сказав під час офіційного візиту до Молдови на саміт Європейського політичного співтовариства, повідомляє місцеве видання NewsMaker.

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"Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готове прийняти Україну", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що через агресію РФ гарантії безпеки важливі не тільки для України, але й для її сусідів, зокрема, для Молдови.

Зеленський підтвердив підтримку молдовському народу з боку України та подякував за допомогу українським біженцям.

Він також розповів, що обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду відносини між державами, питання інфраструктури, важливі проєкти, які "ми завершимо у найближчому майбутньому" та майбутнє двох держав у ЄС.

Саміт Європейського політичного співтовариства проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, що за 35 км від Кишинева. У цьому візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників.

Зеленський повідомив, що на зустрічах Саміту говоритимуть про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.

17 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни.

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