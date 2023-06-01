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Зеленський: Україна готова вступити в НАТО, чекаємо готовності від Альянсу нас прийняти

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 11:58
Зеленський: Україна готова вступити в НАТО, чекаємо готовності від Альянсу нас прийняти - Фото
Володимир Зеленський та Мая Санду (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вступити в НАТО, проте чекає готовності Альянсу. Про це він сказав під час офіційного візиту до Молдови на саміт Європейського політичного співтовариства, повідомляє місцеве видання NewsMaker.

"Україна готова вступити до НАТО, ми чекаємо, коли НАТО буде готове прийняти Україну", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що через агресію РФ гарантії безпеки важливі не тільки для України, але й для її сусідів, зокрема, для Молдови.

Зеленський підтвердив підтримку молдовському народу з боку України та подякував за допомогу українським біженцям.

Він також розповів, що обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду відносини між державами, питання інфраструктури, важливі проєкти, які "ми завершимо у найближчому майбутньому" та майбутнє двох держав у ЄС.

  • Саміт Європейського політичного співтовариства проходить у замку Mimi у селі Бульбоака Новоаненського району, що за 35 км від Кишинева. У цьому візьмуть участь близько 50 президентів, прем'єрів та топчиновників.

  • Зеленський повідомив, що на зустрічах Саміту говоритимуть про коаліцію протиповітряної оборони з американськими системами Patriot.

  • 17 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни.

Читайте також: Саміт НАТО. МЗС звернувся до 31 члена Альянсу: Надати гарантії безпеки для України

Артем Джеріпа
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