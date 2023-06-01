Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем готовности от Альянса нас принять

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности Альянса. Об этом он сказал во время официального визита в Молдову на саммит Европейского политического сообщества, сообщает местное издание NewsMaker.

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"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину", – сказал Зеленский.

Он отметил, что из-за агрессии РФ гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей, в частности, для Молдовы.

Зеленский подтвердил поддержку молдавскому народу со стороны Украины и поблагодарил за помощь украинским беженцам.

Он также рассказал, что обсудил с президентом Молдовы Маей Санду отношения между государствами, вопросы инфраструктуры, важные проекты, которые "мы завершим в ближайшем будущем" и будущее двух государств в ЕС.

Саммит Европейского политического сообщества проходит в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В этом примут участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.

Зеленский сообщил, что на встречах Саммита будут говорить о коалиции противовоздушной обороны с американскими системами Patriot.

17 мая 2023 года министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны.

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