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Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем готовности от Альянса нас принять

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01.06.2023, 11:58
Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем готовности от Альянса нас принять - Фото
Владимир Зеленский и Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вступить в НАТО, однако ждет готовности Альянса. Об этом он сказал во время официального визита в Молдову на саммит Европейского политического сообщества, сообщает местное издание NewsMaker.

"Украина готова вступить в НАТО, мы ждем, когда НАТО будет готов принять Украину", – сказал Зеленский.

Он отметил, что из-за агрессии РФ гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей, в частности, для Молдовы.

Зеленский подтвердил поддержку молдавскому народу со стороны Украины и поблагодарил за помощь украинским беженцам.

Он также рассказал, что обсудил с президентом Молдовы Маей Санду отношения между государствами, вопросы инфраструктуры, важные проекты, которые "мы завершим в ближайшем будущем" и будущее двух государств в ЕС.

  • Саммит Европейского политического сообщества проходит в замке Mimi в селе Бульбоака Новоаненского района, в 35 км от Кишинева. В этом примут участие около 50 президентов, премьеров и топ-чиновников.
  • Зеленский сообщил, что на встречах Саммита будут говорить о коалиции противовоздушной обороны с американскими системами Patriot.
  • 17 мая 2023 года министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны.

Читайте также: Саммит НАТО. МИД обратился к 31 члену Альянса: Предоставить гарантии безопасности для Украины

Артём Джерипа
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Владимир ЗеленскийвойнанатоМолдоваМая Сандугарантии безопасности
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