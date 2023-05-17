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"Не сейчас". Вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 18:27
Бен Уоллес (фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны. Об этом он заявил во время совместного брифинга с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

"О членстве Украины в НАТО [можно говорить] не прямо сейчас, не сейчас. Украина посреди войны", – сказал Уоллес.

Он отметил, что важно строить устойчивость и обороноспособность Украины против России во время и после завершения войны.

Уоллес отметил, что необходимо помочь Украине прийти к стандартам НАТО.

"Я считаю, что самым большим препятствием для России является послевоенная Украина, способная интегрироваться с каждым международным партнером, с которым пожелает", – отметил он.

Политическое решение о вступлении Украины в Альянс будет принимать 31 государство. Великобритания выступает за то, чтобы Украина получила дорожную карту действий по вступлению, сказал он.

Уоллес подчеркнул, что сейчас важно помогать Украине "защитить свою страну, затем построить [оборонную] устойчивость, а уже потом вести дискуссию о членстве [в НАТО]".

  • 11 мая 2023 года Уоллес сообщил, что Великобритания передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow.
  • Министр обороны Великобритании заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами.
  • 17 мая Уоллес рассказал, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 зависит от решения США.

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Артём Джерипа
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