Уоллес официально подтвердил — Британия передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что его страна передает Украине дальнобойные авиационные ракеты Storm Shadow. Об этом он сообщил 11 мая в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, ракеты данного типа будут предоставлены украинским военным.

Он отметил, что передача этих систем укрепит оборону Украины, особенно в разрезе защиты критической инфраструктуры.

"Украина имеет право защищаться от этого. Ракеты будут использоваться на суверенной территории Украины", — сказал Уоллес.

Ранее канал CNN со ссылкой на анонимных западных чиновников сообщил, что украинцы пообещали британцам применять ракеты Storm Shadow по оккупантам только на территории Украины. Воздушные силы пока не подтверждали получение Storm Shadow. СПРАВКА. Storm Shadow/SCALP – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", которую производит компания MBDA. Вес ее боевой части – 450 кг. Эти ракеты имеются в нескольких модификациях, от 290 км до 560 км. Окончательно неизвестно, какую модификацию получила Украина. Осенью 2022 года проходила информация, что Польша якобы оснастит один украинский бомбардировщик Су-24 такой ракетой.

В начале февраля США пообещали поставить Украине ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии до 150 км. Однако о том, что они поступили на вооружение ВСУ, не сообщалось.

9 мая 2023 года газета The Washinghton Post написала, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойное оружие. Читайте также: Великобритания передаст Украине вооружение дальнего радиуса действия

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