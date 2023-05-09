Британия может передать ВСУ ракеты Storm Shadow. Подталкивает США к аналогичному – WP

Великобритания готовится отправить в Украину ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать Украине дальнобойное оружие. Об этом сообщает The Washinghton Post со ссылкой на источники среди чиновников.

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Отмечается, что Британия, вероятно, готова прислать Украине ракеты большой дальности, от чего давно отказывалась администрация США.

В частности, 2 мая в сообщении о закупке Международного фонда для Украины Минобороны Великобритании попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении Украине способности наносить удары на дальность до 300 км. В сообщении просили ответить в течение трех дней.

По словам источника, окончательное решение о ракетах еще не принято, но такой запрос является "существенным шагом" для того, чтобы Британия начала поставки таких боеприпасов. Отмечается, что запрашиваемые характеристики и возможности почти соответствуют крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

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Ракеты Storm Shadow можно устанавливать на украинские реактивные самолеты советского производства и бить по территории России. Отмечается, что Украина давно стремилась получить такое оружие и пыталась "смягчить опасения" союзников по поводу вероятной эскалации, обещая, что будет воздерживаться от использования западного оружия для ударов по РФ.

США отказывались от поставок Украине ракет большой дальности ATACMS, ссылаясь на опасения эскалации и ограниченное количество таких ракет.

Во время Мюнхенской конференции безопасности премьер Британии Риши Сунак опроверг заявления союзников о том, что их запасы вооружений исчерпаны.

"Если в этом конфликте есть момент, который мы можем изменить, почему бы не воспользоваться им? Чего мы ждем? Какое назначение этих запасов? Соединенное Королевство станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности", – сказал он.

Источник издания отметил, что среди союзников существует разная "толерантность к риску", поэтому Британия часто бывает раньше других в своей поддержке, ссылаясь на учения украинских пилотов.

Отмечается, что в Минобороны США не выразили "никакой обеспокоенности" относительно перспектив передачи Великобританией ракет большой дальности в Украину.

18 апреля 2023 года в Британии заявили, что передают Украине 14 танков Challenger 2.

В МИД Британии предполагают, что единственным способом окончания войны РФ против Украины является деоккупация Крыма.

27 апреля президент Зеленский встретился с советником Сунака: говорили о военной помощи, самолетах и гарантиях безопасности до вступления в НАТО.

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Артем Джеріпа

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