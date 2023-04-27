К Зеленскому прибыл советник Сунака. Речь шла об оружии, самолетах и НАТО
Президент Владимир Зеленский обсудил с советником премьера Великобритании Тимоти Барроу усиление оборонной поддержки Украины со стороны Лондона и гарантии безопасности на период вступления в НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
Зеленский отметил лидерскую позицию Британии по поддержке Украины и призвал продолжать такой подход.
"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", – сказал он.
Президент призвал Великобританию стать лидером в коалиции по передаче Украине военных самолетов.
Зеленский обсудил июльский саммит НАТО в Вильнюсе. От него Украина ожидает "конкретных решений" по приближению окончания войны и усилению европейской безопасности, сказал он.
Президент рассказал советнику о работе над созданием действенных гарантий безопасности, которые необходимы, пока Украина не вступит в НАТО.
- 19 апреля 2023 года министр обороны Великобритании заявил, что уверен в контрнаступлении Украины, но война не закончится в 2023 году.
- 25 апреля в Британии сообщили, что передали Украине тысячи снарядов для танков Challenger, в том числе с обедненным ураном.
Читайте также: Guardian: Британия предполагает, что единственный способ полностью закончить войну – вернуть Крым
Комментарии