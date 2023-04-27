К Зеленскому прибыл советник Сунака. Речь шла об оружии, самолетах и НАТО

Президент Владимир Зеленский обсудил с советником премьера Великобритании Тимоти Барроу усиление оборонной поддержки Украины со стороны Лондона и гарантии безопасности на период вступления в НАТО. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

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Зеленский отметил лидерскую позицию Британии по поддержке Украины и призвал продолжать такой подход.

"Хочу попросить вас продолжить убеждать партнеров в необходимости предоставления Украине всего нужного вооружения и военной техники", – сказал он.

Президент призвал Великобританию стать лидером в коалиции по передаче Украине военных самолетов.

Зеленский обсудил июльский саммит НАТО в Вильнюсе. От него Украина ожидает "конкретных решений" по приближению окончания войны и усилению европейской безопасности, сказал он.

Президент рассказал советнику о работе над созданием действенных гарантий безопасности, которые необходимы, пока Украина не вступит в НАТО.

19 апреля 2023 года министр обороны Великобритании заявил, что уверен в контрнаступлении Украины, но война не закончится в 2023 году.

25 апреля в Британии сообщили, что передали Украине тысячи снарядов для танков Challenger, в том числе с обедненным ураном.

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Артем Джеріпа

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