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Уоллес уверен в контрнаступлении Украины, но война не закончится в 2023 году – NYT

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 14:40
Уоллес уверен в контрнаступлении Украины, но война не закончится в 2023 году – NYT - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уверен в контрнаступлении Украины, однако "впереди долгое сражение". Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова министра.

18 апреля 2023 года министр обороны Великобритании выразил уверенность в успехе запланированного украинского контрнаступления против россиян, но дал понять, что война может продолжаться и в следующем году, пишет издание.

"Я оптимистично настроен, что между этим и следующим годами, я думаю, что Украина продолжит иметь импульс и позицию силы. Я также считаю, что мы должны быть реалистами. Не будет одного волшебного момента, когда Россия распадется", – сказал Уоллес.

В понедельник министр Уоллес подчеркнул, что он сдержал свою собственную оценку перспектив войны. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин "не показал никаких признаков ослабления", учитывая, что "он уже понес [потери] в 223 000 погибших или раненых".

"Трудно предположить, какие потери он готов терпеть, прежде чем он действительно поймет, что игра окончена. Я просто пытаюсь управлять ожиданиями, что ни одно наступление не приведет внезапно к краху российской армии", – сказал министр.

Уоллес отметил, что большинство российских войск в районах, где Украина, "скорее всего", будет наступать, страдают от плохого морального состояния, плохо питаются, управляются, экипируются и учатся, но там "все еще много людей". Уоллес отметил, что Путин готов "затолкнуть больше людей в свою мясорубку".

Министр отметил, что поддержка Украины союзниками остается сильной, и только украинское правительство будет решать, когда будет вести переговоры о прекращении боевых действий с позиции силы.

"Мы можем помочь им достичь этой позиции силы. Импульс все еще с ними. Возможно, это не очень быстрый импульс, но он, безусловно, идет вперед. Импульс имеет значение", – сказал Уоллес.

  • 29 марта 2023 года Уоллес заявил, что по оценкам США россияне потеряли более 220 000 убитыми и ранеными в Украине.
  • 5 апреля издание Politico написало, что Уоллес может стать кандидатом в генсеки НАТО.

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Артем Джеріпа
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