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Уоллес: США считают, что армия России потеряла более 220 000 человек убитыми и ранеными

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 14:34
Уоллес: США считают, что армия России потеряла более 220 000 человек убитыми и ранеными - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, согласно последним оценкам США, армия России потеряла в войне против Украины более 220 000 человек. Об этом он сообщил на брифинге в Лондоне, цитирует его журналистка Sky News Дебора Хейнс.

По его словам, по новой оценке США, в Украине россияне потеряли более 220 000 человек убитыми и ранеными. 

Данные украинского Генерального штаба говорят о том, что в Украине уже было уничтожено 172 340 российских оккупантов. 

На сегодняшний день наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Кременной, Вооруженные Силы Украины сдерживают натиск врага и наносят ему максимально возможные потери. 

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Дмитро Гриниченко
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армия России Великобритания США война потери Бен Уоллес
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