Уоллес: США считают, что армия России потеряла более 220 000 человек убитыми и ранеными
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что, согласно последним оценкам США, армия России потеряла в войне против Украины более 220 000 человек. Об этом он сообщил на брифинге в Лондоне, цитирует его журналистка Sky News Дебора Хейнс.
По его словам, по новой оценке США, в Украине россияне потеряли более 220 000 человек убитыми и ранеными.
Данные украинского Генерального штаба говорят о том, что в Украине уже было уничтожено 172 340 российских оккупантов.
На сегодняшний день наиболее ожесточенные бои идут на Донбассе, в частности, в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Кременной, Вооруженные Силы Украины сдерживают натиск врага и наносят ему максимально возможные потери.
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