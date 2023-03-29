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Оккупанты представляют бои за Бахмут как "апокалиптическое событие". Маляр пояснила, зачем

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 07:57
Оккупанты представляют бои за Бахмут как
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Оккупанты пытаются сместить акценты в теме боев за Бахмут, представляя их как "апокалиптическое событие". Излишне накрученное приближением "конца" испуганное украинское общество, по замыслу врага, должно начать давить на военно-политическое руководство с целью прекращения оборонных действий. Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:

  • подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,
  • демотивировать и психологически ослабить наше войско,
  • спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии действий Украины, отметила Маляр.

"Чрезмерно накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство с целью прекращения оборонных действий. Это и есть в чистом виде Ипсо с целью влияния на принятие военных решений", – написала представительница Минобороны.

Сейчас россияне продвигают месседжи о том, что решения удерживать Бахмут якобы политические; удерживать его нет смысла, потому что почти все в окружении; героизм украинских бойцов якобы раздувает украинская пропаганда.

Маляр отметила, что украинцы обороняют Бахмут так же отчаянно, как и каждый другой населенный пункт. Применение сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач на данном направлении, пояснила она.

По словам заместителя министра, оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.

Среди таких задач Маляр назвала:

- удержание занимаемых рубежей и позиций,

- недопущение продвижения противника вглубь территории,

- нанесение врагу значительных потерь,

- создание условий для перехода в контрнаступление.

"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута", – написала Маляр.

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Вадим Ребрина
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война бахмут Анна Маляр
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