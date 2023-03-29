Оккупанты представляют бои за Бахмут как "апокалиптическое событие". Маляр пояснила, зачем
Оккупанты пытаются сместить акценты в теме боев за Бахмут, представляя их как "апокалиптическое событие". Излишне накрученное приближением "конца" испуганное украинское общество, по замыслу врага, должно начать давить на военно-политическое руководство с целью прекращения оборонных действий. Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, в настоящее время противник отрабатывает медийно три задачи:
- подорвать доверие нашего общества и военных к решениям командования по Бахмуту,
- демотивировать и психологически ослабить наше войско,
- спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.
Когда общество воспринимает бои в Бахмуте как фактор, который окончательно повлияет на ход войны, это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии действий Украины, отметила Маляр.
"Чрезмерно накрученное приближением "конца" испуганное общество по замыслу врага должно начать давить на военно-политическое руководство с целью прекращения оборонных действий. Это и есть в чистом виде Ипсо с целью влияния на принятие военных решений", – написала представительница Минобороны.
Сейчас россияне продвигают месседжи о том, что решения удерживать Бахмут якобы политические; удерживать его нет смысла, потому что почти все в окружении; героизм украинских бойцов якобы раздувает украинская пропаганда.
Маляр отметила, что украинцы обороняют Бахмут так же отчаянно, как и каждый другой населенный пункт. Применение сил и средств определяется не политической целесообразностью, а тем, какие ресурсы необходимы для отражения врага и выполнения боевых задач на данном направлении, пояснила она.
По словам заместителя министра, оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью, а решения принимаются грамотные, взвешенные и направленные на выполнение актуальных оборонных задач.
Среди таких задач Маляр назвала:
- удержание занимаемых рубежей и позиций,
- недопущение продвижения противника вглубь территории,
- нанесение врагу значительных потерь,
- создание условий для перехода в контрнаступление.
"Оборонять Бахмут будут до тех пор, пока нам это будет необходимо с точки зрения выполнения военных оборонных задач. И это наше военное командование, а не российские Ипсо, будет определять, до каких пор будет осуществляться оборона Бахмута", – написала Маляр.
- В начале марта глава ГУР Буданов прогнозировал "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.
- Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что во время пребывания в войсках совместно с командирами он "согласует планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя".
Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом
Комментарии