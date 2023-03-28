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Сырский: Согласовываем планы, которые будут иметь результат не на карте, а на поле боя видео

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 09:37
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Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что во время пребывания в войсках совместно с командирами он "согласовывает планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя". Об этом он написал в Telegram.

По словам генерал-полковника ВСУ, который вчера отрапортовал о новой поездке на Бахмутское направление, "залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях".

"Это позволяет эффективно применять их на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи", – подчеркнул Сырский.

Обращаясь к военнослужащим в видео, он выразил пожелание, чтобы они "и далее так образцово выполняли задания, а главное, чтобы после их выполнения возвращались к своим подразделениям живыми и невредимыми".

"Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести", – написал он в Telegram после очередной поездки под Бахмут.

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Євген Пилипенко
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войнабахмуталександр сырский
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