Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что во время пребывания в войсках совместно с командирами он "согласовывает планы, которые будут иметь реальный результат не на карте, а на поле боя". Об этом он написал в Telegram.

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По словам генерал-полковника ВСУ, который вчера отрапортовал о новой поездке на Бахмутское направление, "залогом успеха каждого командира является его постоянная работа в подчиненных подразделениях".

"Это позволяет эффективно применять их на поле боя и своевременно выполнять поставленные боевые задачи", – подчеркнул Сырский.

Обращаясь к военнослужащим в видео, он выразил пожелание, чтобы они "и далее так образцово выполняли задания, а главное, чтобы после их выполнения возвращались к своим подразделениям живыми и невредимыми".

"Когда враг преобладает количественно, быть бок о бок со своими воинами – для меня дело чести", – написал он в Telegram после очередной поездки под Бахмут.

В начале марта глава ГУР Буданов прогнозировал "решающую битву" между Украиной и РФ этой весной.

В середине марта 2023 года госсекретаря Блинкена спросили о последствиях, если США прекратят помогать Украине. Говорит, будут "катастрофическими".

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Євген Пилипенко

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