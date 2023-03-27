Сырский снова приехал в район Бахмута. Есть ряд решений для усиления обороны города

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский снова посетил район Бахмута и принял ряд мер для решения проблемных вопросов обороны города.

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Военачальник приехал в наиболее горячие точки Бахмутского направления — в районе боев он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые мешают эффективно выполнять задачи.

Также Сырский принял ряд оперативных решений для усиления возможностей воинов сдерживать и уничтожать россиян.

По его словам, сейчас идет наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут, а ситуация вокруг города стабильно тяжелая, оккупанты несут значительные потери в пехоте, вооружениях и технике, но продолжают наступать, бойцы сдерживают врага и не дают ему реализовать свои намерения.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Героизм воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов", — заявил генерал.

Командование просчитывает все возможные варианты развития событий и будет действовать адекватно, учитывая обстановку, резюмировал он.

4 марта главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

Спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

"Хватит сил удержать фронт". В ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

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Дмитро Гриниченко

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