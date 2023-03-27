UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сырский снова приехал в район Бахмута. Есть ряд решений для усиления обороны города

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 09:56
Сырский снова приехал в район Бахмута. Есть ряд решений для усиления обороны города - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский снова посетил район Бахмута и принял ряд мер для решения проблемных вопросов обороны города. 

Военачальник приехал в наиболее горячие точки Бахмутского направления — в районе боев он оценил обстановку и принял ряд мер для решения проблемных вопросов, которые мешают эффективно выполнять задачи. 

Также Сырский принял ряд оперативных решений для усиления возможностей воинов сдерживать и уничтожать россиян. 

По его словам, сейчас идет наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут, а ситуация вокруг города стабильно тяжелая, оккупанты несут значительные потери в пехоте, вооружениях и технике, но продолжают наступать, бойцы сдерживают врага и не дают ему реализовать свои намерения. 

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью и основывается на грамотном использовании защитных возможностей города, возведенных укреплений и оборудованных огневых сооружений. Героизм воинов, в сочетании с умелым использованием оружия, применением маневра силами и средствами позволили вести оборону города сверх всех предельных сроков и прогнозов", — заявил генерал.

Командование просчитывает все возможные варианты развития событий и будет действовать адекватно, учитывая обстановку, резюмировал он. 

Оборона Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Бахмут почти стерт с лица земли: видео с дрона, что россияне сделали с городом

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс потери бахмут александр сырский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 