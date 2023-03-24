Залужный: На Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать

Бахмутское направление остается самым сложным на фронте, однако благодаря усилиям украинских защитников обстановку удается стабилизировать. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

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"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – отметил Залужный.



Также Залужный с Радакином обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.





В районе Бахмута за минувшие сутки российские оккупанты потеряли



"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь", – отметил Залужный.В районе Бахмута за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 332 человека убитыми и 188 ранеными , за сутки там было 32 боевых столкновения и 276 обстрелов.

Сегодня спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

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Оксана Житнюк

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