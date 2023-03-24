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Залужный: На Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 21:34
Залужный: На Бахмутском направлении наиболее сложно, но обстановку удается стабилизировать - Фото
Валерий Залужный (фото: ОП)

Бахмутское направление остается самым сложным на фронте, однако благодаря усилиям украинских защитников обстановку удается стабилизировать. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в разговоре с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином.

"Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать", – отметил Залужный.

Также Залужный с Радакином обсудили вопросы усиления украинской противовоздушной обороны.
"Договорились развивать сотрудничество и поддерживать связь", – отметил Залужный.

В районе Бахмута за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 332 человека убитыми и 188 ранеными, за сутки там было 32 боевых столкновения и 276 обстрелов.

  • Сегодня спикер ВСУ Дмитрашковский сказал, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "выдыхается".

Читайте также: Сырский: Совсем скоро ВСУ воспользуются потерями РФ в Бахмуте. Так было уже под Киевом и Харьковом

Оксана Житнюк
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война бахмут Валерий Залужный
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