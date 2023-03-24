ВСУ: В Бахмуте за сутки РФ потеряла 520 человек. Вагнер усиливают ВДВ из-за больших потерь

В районе Бахмута за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 332 человека убитыми и 188 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, за сутки на Бахмутском направлении было 32 боевых столкновения и 276 обстрелов.

Он отметил, что террористическая Группа Вагнера из-за больших потерь усиливается регулярными войсками РФ — в первую очередь десантниками.

Череватый заявил о четырех авиаударах неуправляемыми ракетами, которые россияне наносят штурмовиками Су-25 или ударными вертолетами Ка-52, Ми-24 и Ми-8.

Относительно недавнего визита президента Владимира Зеленского под Бахмут спикер ВСУ сказал, что глава государства проявил военное лидерство, а воины ощущают поддержку со стороны военно-политического руководства.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "совсем скоро" Вооруженные Силы Украины воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей.

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Дмитро Гриниченко

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