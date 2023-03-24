ВСУ: В Бахмуте за сутки РФ потеряла 520 человек. Вагнер усиливают ВДВ из-за больших потерь
В районе Бахмута за минувшие сутки российские оккупанты потеряли 332 человека убитыми и 188 ранеными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Череватый заявил о четырех авиаударах неуправляемыми ракетами, которые россияне наносят штурмовиками Су-25 или ударными вертолетами Ка-52, Ми-24 и Ми-8.
Относительно недавнего визита президента Владимира Зеленского под Бахмут спикер ВСУ сказал, что глава государства проявил военное лидерство, а воины ощущают поддержку со стороны военно-политического руководства.
Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "совсем скоро" Вооруженные Силы Украины воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей.
- Британская разведка заявила в середине марта, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о Бахмуте: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии.
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