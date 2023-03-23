Сырский: Совсем скоро ВСУ воспользуются потерями РФ в Бахмуте. Так уже было под Киевом
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "совсем скоро" Вооруженные Силы Украины воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей. Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, россияне продолжают пытаться любой ценой оккупировать Бахмут, не считаясь с потерями в пехоте и технике.
Он отметил, что главной силой на Бахмутском направлении у РФ является террористическая Группа Вагнера, которая теряет значительные силы и выдыхается.
"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — заявил генерал.
Сырский подчеркнул, что под беспрерывным огнем артиллерии и авиации украинские воины демонстрируют невероятную стойкость.
- Британская разведка заявила в середине марта, что ВСУ, вероятно, стабилизировали оборону Бахмута.
- Замглавы МО Маляр о Бахмуте: "Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа".
- 13 марта Сырский заявил, что битва за Бахмут дает время на подготовку резервов армии.
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