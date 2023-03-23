Сырский: Совсем скоро ВСУ воспользуются потерями РФ в Бахмуте. Так уже было под Киевом

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "совсем скоро" Вооруженные Силы Украины воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, россияне продолжают пытаться любой ценой оккупировать Бахмут, не считаясь с потерями в пехоте и технике.

Он отметил, что главной силой на Бахмутском направлении у РФ является террористическая Группа Вагнера, которая теряет значительные силы и выдыхается.

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — заявил генерал.

Сырский подчеркнул, что под беспрерывным огнем артиллерии и авиации украинские воины демонстрируют невероятную стойкость.

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Дмитро Гриниченко

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