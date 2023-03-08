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Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 19:50
Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа - Фото
Анна Маляр (Фото: Ганна Маляр/Facebook)

Украинские воины уничтожают российскую живую силу и технику, и это тоже победа в войне – даже если пока не происходит деоккупации временно захваченных РФ территорий. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что Бахмутское направление уже несколько месяцев подряд является эпицентром боевых действий, но наступление россиян продолжается и на других направлениях на востоке – примерно с начала января.

"Что касается Бахмута, там действительно продолжаются тяжелые бои. Но мы должны понимать несколько вещей. Всем очень хочется новостей об освобождении тех или иных территорий, и именно это расценивается как победа. Вместе с тем то, что несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают самые мощные и профессиональные подразделения Вагнера там – это победа", – сказала Маляр.

Она отметила, что на этом направлении украинские силы уничтожают большое количество оружия и техники россиян, а оккупантам приходится концентрировать все свои усилия на Бахмутском направлении, из-за чего снижается их наступательный потенциал, – и это тоже победа для Сил обороны.

Читайте также: Под Бахмутом ликвидировано от 20 000 до 30 000 оккупантов – The Guardian

Оксана Житнюк
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война бахмут Анна Маляр
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