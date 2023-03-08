Маляр о Бахмуте: Все ждут освобождения земель, но уничтожение врага – тоже победа

Украинские воины уничтожают российскую живую силу и технику, и это тоже победа в войне – даже если пока не происходит деоккупации временно захваченных РФ территорий. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она подчеркнула, что Бахмутское направление уже несколько месяцев подряд является эпицентром боевых действий, но наступление россиян продолжается и на других направлениях на востоке – примерно с начала января.

"Что касается Бахмута, там действительно продолжаются тяжелые бои. Но мы должны понимать несколько вещей. Всем очень хочется новостей об освобождении тех или иных территорий, и именно это расценивается как победа. Вместе с тем то, что несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают самые мощные и профессиональные подразделения Вагнера там – это победа", – сказала Маляр.

Она отметила, что на этом направлении украинские силы уничтожают большое количество оружия и техники россиян, а оккупантам приходится концентрировать все свои усилия на Бахмутском направлении, из-за чего снижается их наступательный потенциал, – и это тоже победа для Сил обороны.

6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Британская разведка заявила, что ВСУ, вероятно, стабилизировала оборону Бахмута, а конфликт Пригожина и Шойгу вредит армии РФ.

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Оксана Житнюк

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