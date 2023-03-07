Под Бахмутом ликвидировано от 20 0000 до 30 000 оккупантов – The Guardian
При попытках захватить Бахмут Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек. Об этом сообщил в Twitter ведущий журналист военного отдела The Guardian Дэн Саббах.
Западные официальные источники на условиях анонимности сообщили Саббаху, что по имеющимся у них оценкам при попытках захватить Бахмут россияне потеряли от 20 000 до 30 000 человек, причем соотношение числа убитых и раненых "хуже чем один к трем".
Журналист отмечает, что данных по потерям украинских защитников Бахмута ему не сообщили, сказали только, что они "меньше", но при этом "другие источники говорят о пяти россиянах на одного украинца и даже больше".
Источник The Guardian считает, что битва за Бахмут "вполне может продлиться еще месяц", однако "украинцы могут и принять решение уйти в течение недели".
- 6 марта президент Зеленский провел очередное заседание Ставки: генералы высказались за необходимость продолжить оборону Бахмута.
- 7 марта бывший глава Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что если ВСУ оставят Бахмут, "ничего не будет", в то же время поражение оккупантов на этом направлении РФ воспримет как катастрофу.
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