В НАТО оценили соотношение потерь Украины и России в Бахмуте как один к пяти – CNN
06.03.2023, 20:49
Бахмут (Фото: EPA)
В НАТО считают, что потери России в битве за Бахмут в пять раз превышают украинские, сообщил в понедельник телеканал CNN.
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Собеседник издания в НАТО сказал, что альянс вывел соотношение 1 к 5, исходя из собственных разведывательных данных.
Поскольку чиновникам альянса запрещено обсуждать информацию разведки, источник телеканала говорил на условиях анонимности.
Чиновник альянса добавил, что, несмотря на положительное соотношение, Украина несет значительные потери, обороняя город.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на прошлой неделе сказал, что соотношение потерь на Бахмутском направлении может быть еще больше – 1 к 7.
- 6 марта генерал Александр Сырский после поездки в Бахмут заявил, что Силы обороны нанесли врагу значительные потери, заставив бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшив наступательный потенциал противника.
- 6 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки. Сырский вместе с главнокомандующим Валерием Залужным высказались за необходимость продолжить оборону Бахмута.
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