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В НАТО оценили соотношение потерь Украины и России в Бахмуте как один к пяти – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 20:49
В НАТО оценили соотношение потерь Украины и России в Бахмуте как один к пяти – CNN - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

В НАТО считают, что потери России в битве за Бахмут в пять раз превышают украинские, сообщил в понедельник телеканал CNN.

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Собеседник издания в НАТО сказал, что альянс вывел соотношение 1 к 5, исходя из собственных разведывательных данных.

Поскольку чиновникам альянса запрещено обсуждать информацию разведки, источник телеканала говорил на условиях анонимности.

Чиновник альянса добавил, что, несмотря на положительное соотношение, Украина несет значительные потери, обороняя город.

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Андрій Водяний
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