В Бахмуте ВСУ ежедневно убивают россиян сотнями, соотношение потерь 1 к 7 – Данилов

Украинским защитникам в Бахмуте сейчас крайне сложно, но они уничтожают там большое количество россиян, и соотношение потерь на этом участке фронта составляет один к семи. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассматривались в том числе потери РФ в Бахмуте.

"Я просто не знаю, есть ли там где-то еще место в балках, чтобы они складывали все свои трупы "вагнеровцев" и других. Да, там сложно, там тяжело. Но имейте в виду, что наши ребята каждый день их сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем", – сказал Данилов.

По его словам, "пересчет, который есть на сегодняшний день – один к семи в нашу пользу". Данилов уточнил, что речь идет именно о Бахмутском направлении.

Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город. Украинские защитники отбивают атаки, но ситуация остается очень тяжелой, на чем также регулярно акцентирует президент Зеленский.

Британская разведка прогнозирует, что весеннее повышение температуры и, как следствие, ухудшение возможности передвижения по бездорожью принесут преимущество украинским войскам, которые защищающим Бахмут.

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Оксана Житнюк

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