В Бахмуте ВСУ ежедневно убивают россиян сотнями, соотношение потерь 1 к 7 – Данилов
Украинским защитникам в Бахмуте сейчас крайне сложно, но они уничтожают там большое количество россиян, и соотношение потерь на этом участке фронта составляет один к семи. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.
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Он отметил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассматривались в том числе потери РФ в Бахмуте.
"Я просто не знаю, есть ли там где-то еще место в балках, чтобы они складывали все свои трупы "вагнеровцев" и других. Да, там сложно, там тяжело. Но имейте в виду, что наши ребята каждый день их сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем", – сказал Данилов.
По его словам, "пересчет, который есть на сегодняшний день – один к семи в нашу пользу". Данилов уточнил, что речь идет именно о Бахмутском направлении.
- Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город. Украинские защитники отбивают атаки, но ситуация остается очень тяжелой, на чем также регулярно акцентирует президент Зеленский.
- Британская разведка прогнозирует, что весеннее повышение температуры и, как следствие, ухудшение возможности передвижения по бездорожью принесут преимущество украинским войскам, которые защищающим Бахмут.
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