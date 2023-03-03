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В Бахмуте ВСУ ежедневно убивают россиян сотнями, соотношение потерь 1 к 7 – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 00:03
В Бахмуте ВСУ ежедневно убивают россиян сотнями, соотношение потерь 1 к 7 – Данилов - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Украинским защитникам в Бахмуте сейчас крайне сложно, но они уничтожают там большое количество россиян, и соотношение потерь на этом участке фронта составляет один к семи. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Он отметил, что на сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего рассматривались в том числе потери РФ в Бахмуте.

"Я просто не знаю, есть ли там где-то еще место в балках, чтобы они складывали все свои трупы "вагнеровцев" и других. Да, там сложно, там тяжело. Но имейте в виду, что наши ребята каждый день их сотнями отправляют туда, куда они должны отправляться с учетом того, что они сюда ворвались нас убивать. Сейчас мы их убиваем", – сказал Данилов.

По его словам, "пересчет, который есть на сегодняшний день – один к семи в нашу пользу". Данилов уточнил, что речь идет именно о Бахмутском направлении.

  • Генштаб ВСУ сообщает, что российские оккупанты штурмуют Бахмут, пытаясь окружить город. Украинские защитники отбивают атаки, но ситуация остается очень тяжелой, на чем также регулярно акцентирует президент Зеленский.
  • Британская разведка прогнозирует, что весеннее повышение температуры и, как следствие, ухудшение возможности передвижения по бездорожью принесут преимущество украинским войскам, которые защищающим Бахмут.

Читайте также: Российская пропаганда активизировалась для деморализации украинцев на фоне штурма Бахмута – Маляр

Оксана Житнюк
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война потери бахмут Алексей Данилов
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