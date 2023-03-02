Оттепель и бездорожье принесут преимущество защитникам Бахмута – британская разведка

Весеннее повышение температуры и, как следствие, ухудшение возможности передвижения по бездорожью принесут преимущество украинским войскам, защищающим Бахмут. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 2 марта.

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"В то время как украинские войска продолжают оборону Бахмута в Донецкой области, нынешнее повышение температуры создает условия, известные на украинском языке как "бездорижжя", что ограничивает передвижение по пересеченной местности", – говорится в отчете британских разведчиков.

Британцы отмечают, что сложности передвижения по пересеченной местности обычно дают некоторое военное преимущество обороняющимся силам.

Сообщается, что дневная температура почвы повысилась и в основном держится выше нуля, а ночные заморозки остаются вероятными до следующей недели.

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Прогноз более теплых, чем в среднем, условий на ближайшее время приведет к дальнейшему усложнению передвижений по пересеченной местности.

Британская разведка прогнозирует, что почти наверняка к концу марта почва на пересеченной местности будет в самом худшем состоянии.

"Это добавит дополнительные проблемы в наземные операции и затруднит передвижение более тяжелой бронетехники по бездорожью, особенно по пересеченной местности в районе Бахмута", – резюмировали британцы.

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Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый говорил, что ВСУ пока не будут покидать Бахмут, россияне не могут окружить город и несут огромные потери.

Ранее в Минобороны заявили, что в Бахмуте сохраняется сложная ситуация, туда направили подкрепление. Решение удерживать город – стратегическое, а не политическое.

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Наталія Медведєва

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